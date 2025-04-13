ماكرون بعد الضربة الروسية على سومي الأوكرانية: ينبغي اتخاذ إجراءات قوية لفرض وقف لاطلاق النار على روسيا

أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن استيائه إثر الضربة الروسية الدامية على مدينة سومي الأوكرانية، معتبرا أن روسيا تواصل الحرب "متجاهلة الأرواح البشرية والقانون الدولي والعروض الدبلوماسية للرئيس الأميركي دونالد ترامب".



وكتب ماكرون على منصة اكس: "هذه الحرب، الجميع يعلم أن روسيا وحدها أرادتها. واليوم، من الواضح أن روسيا وحدها اختارت مواصلتها".



وقال: "ينبغي اتخاذ إجراءات قوية لفرض وقف لاطلاق النار على روسيا. فرنسا تعمل على ذلك بدون كلل مع شركائها".