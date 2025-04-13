الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مقذوف أطلق من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مقذوفا أطلق من قطاع غزة في اتجاه كيبوتس "ريعيم" في جنوب إسرائيل.



وقال الجيش في بيان مقتضب: "بعد انطلاق صفارات الإنذار التي دوت في الساعة 15:58 (12:58 بتوقيت غرينيتش) في ريعيم، تم اعتراض صاروخ عبر إلى الأراضي الإسرائيلية من غزة بواسطة سلاح الجو الإسرائيلي. ولم تُسجل أي إصابات".