الموفد الأميركي إلى كييف: الهجوم الروسي "يتجاوز كل حدود الأخلاق"

اعتبر المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ أن الهجوم الذي شنته روسيا على "أهداف مدنية" في مدينة سومي في شمال شرق البلاد "يتجاوز كل حدود الأخلاق".



وقال كيلوغ على إكس: "كوني قائدا عسكريا سابقا، أنا أفهم ما هو الاستهداف وهذا خطأ"، "هناك عشرات المدنيين القتلى والجرحى".