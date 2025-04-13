لندن تدعو إسرائيل الى وقف هجماتها على المستشفيات في غزة

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إسرائيل إلى وقف "هجماتها المدانة" على المستشفيات في غزة، بعد قصف اسرائيلي للمستشفى الأهلي المعمداني، أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في القطاع المدمر.



وكتب لامي على منصة اكس: "هجمات اسرائيل على المؤسسات الطبية قلصت في شكل ملحوظ إمكان تلقي العناية الصحية في غزة (...) هذه الهجمات المدانة ينبغي أن تتوقف"، معتبرا أن الدبلوماسية وحدها وليس "حمام الدماء" ستتيح قيام "سلام دائم".