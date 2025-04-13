تظاهرة جديدة في المغرب دعما للفلسطينيين

شارك الآلاف في الرباط في تظاهرة دعما للفلسطينيين وللمطالبة بإنهاء تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.



وتحت مطر غزير، خرج المتظاهرون في مسيرات عبر شوارع العاصمة بدعوة من "المجموعة الوطنية للعمل من أجل فلسطين" في المغرب، وهي تحالف يضم العديد من المنظمات السياسية، بما فيها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.



وقال مدير مدرسة خاصة في الرباط لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه: "المغاربة مع غزة. يريدون أن يظهروا أن ليس لهم أي علاقة بالتطبيع".



وتأتي هذه التظاهرة الجديدة بعد أسبوع من تظاهرة سابقة حاشدة، ما يظهر تكثيف الاحتجاجات في البلاد منذ استئناف الجيش الإسرائيلي ضرباته على قطاع غزة في 18 آذار، بعد هدنة استمرت شهرين.