الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تظاهرة جديدة في المغرب دعما للفلسطينيين

أخبار دولية
2025-04-13 | 10:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تظاهرة جديدة في المغرب دعما للفلسطينيين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تظاهرة جديدة في المغرب دعما للفلسطينيين

شارك الآلاف في الرباط في تظاهرة دعما للفلسطينيين وللمطالبة بإنهاء تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.
     
وتحت مطر غزير، خرج المتظاهرون في مسيرات عبر شوارع العاصمة بدعوة من "المجموعة الوطنية للعمل من أجل فلسطين" في المغرب، وهي تحالف يضم العديد من المنظمات السياسية، بما فيها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
     
وقال مدير مدرسة خاصة في الرباط لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه: "المغاربة مع غزة. يريدون أن يظهروا أن ليس لهم أي علاقة بالتطبيع".
     
وتأتي هذه التظاهرة الجديدة بعد أسبوع من تظاهرة سابقة حاشدة، ما يظهر تكثيف الاحتجاجات في البلاد منذ استئناف الجيش الإسرائيلي ضرباته على قطاع غزة في 18 آذار، بعد هدنة استمرت شهرين.

أخبار دولية

تظاهرة

المغرب

غزة

الفلسطينيين

LBCI التالي
مقتل شخص على الأقل في تحطم طائرة صغيرة في نيويورك
إعلان حال الطوارئ في كيتو وسبع مقاطعات بسبب اعمال العنف في الاكوادور
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-03-25

زعيم المعارضة في تركيا يدعو إلى تظاهرة حاشدة السبت في إسطنبول

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-13

تظاهرة على طريق المطار احتجاجا على منع طائرة ماهان اير الايرانية من الهبوط في بيروت (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2025-02-18

الصين تؤكد دعمها القوي لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-09

الجبهة الشعبية: ندعو لحراك عربيّ شعبيّ واسع لمواجهة مشاريع التهجير ودعم صمود الشّعب الفلسطينيّ ومقاومته

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:54

الجيش الإسرائيلي: صاروخ واحد أُطلق من اليمن

LBCI
أخبار دولية
11:04

فصيل مسلح بارز في جنوب سوريا يحل نفسه ويعلن وضع أسلحته تحت تصرف وزارة الدفاع

LBCI
أخبار دولية
10:23

أحمد الشرع يلتقي بنظيره الإماراتي

LBCI
أخبار دولية
10:18

الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تحتجز مسعفا كان ضمن مجموعة استهدفت في رفح

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-11

التحول الرقمي في لبنان بين الحلم والحقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-11

إسرائيل أمام تحدي صفقة الأسرى

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-05

تعميم من وزير الداخلية بشأن ترشيح السيدات لعضوية مجلس البلدية

LBCI
أخبار دولية
01:03

زلزال بقوة 5.6 درجات يهز ميانمار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:31

في فرن الشباك... هكذا احتفلت الرعايا بأحد الشعانين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:54

في القليعة... السفير البابوي ترأس قداس الشعانين ودعا إلى الفرح والأمل والسلام

LBCI
أخبار دولية
05:23

الكرملين: العلاقات مع أميركا تتقدم بشكل جيد للغاية

LBCI
أخبار دولية
00:45

ترامب: المحادثات النووية مع إيران تمضي على نحو جيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لبنان الى صندوق النقد الدوليّ بقانون اصلاح المصارف وتصور لقوانين اصلاحية اخرى

LBCI
أخبار دولية
13:31

في إتفاق العودة الشرع حول إدارة درعا مصلحة عربية إقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تقييم طِهران للجلسة الأولى من المحادثات مع واشنطن

LBCI
أخبار دولية
13:27

إسرائيل تعيد إحتلال رفح وعينها على المفاوضات الأميركية - الإيرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الموقف الأميركيّ بعد الجلسة الأولى من المحادثات مع إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:00

طقس أحد الشعانين: خريفي بارد مع بعض الأمطار المحلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تحسينات في المطار وعلى طريقه لملاقاة القادمين

LBCI
أخبار دولية
11:04

فصيل مسلح بارز في جنوب سوريا يحل نفسه ويعلن وضع أسلحته تحت تصرف وزارة الدفاع

LBCI
أخبار لبنان
16:25

بعد عمليات سطو على عدد من الصيدليات..وزير الداخلية: نتابع الموضوع

LBCI
أخبار لبنان
10:39

رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية: نعلن تجميد تحركنا لمدة شهر

LBCI
فنّ
08:30

بإطلالات لافتة ومميزة... نادين نسيب نجيم تحتفل بأحد الشعانين مع ولديها (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
05:44

شعبة المعلومات توقف منفذ عمليات سطو على صيدليات وإطلاق النار على صاحبة إحداها

LBCI
أخبار دولية
13:31

في إتفاق العودة الشرع حول إدارة درعا مصلحة عربية إقليمية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More