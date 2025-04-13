فصيل مسلح بارز في جنوب سوريا يحل نفسه ويعلن وضع أسلحته تحت تصرف وزارة الدفاع

أعلن اللواء الثامن أبرز الفصائل المسلحة في جنوب سوريا بقيادة أحمد العودة، حل نفسه ووضع أسلحته وعناصره تحت تصرف وزارة الدفاع السورية وفق بيان تلاه المتحدث الرسمي في تسجيل مصور.



وقال العقيد محمّد الحوراني: "نحن أفراد وعناصر وضباط ما يعرف سابقاً باللواء الثامن نعلن رسمياً حل هذا التشكيل وتسليم كل مقدراته العسكرية والبشرية إلى وزارة الدفاع في الجمهورية العربية في السورية".