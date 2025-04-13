الجيش الإسرائيلي: صاروخ واحد أُطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق مقذوف من اليمن، موضحا أنه اعترضه "على ما يبدو" بعدما انطلقت صافرات الإنذار على نطاق واسع في مدينتي القدس وتل أبيب ومحيطهما.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد الفحص، تبيّن أن صاروخا واحدا أُطلق من اليمن. قمنا بمحاولات لاعتراضه، وعلى ما يبدو تمت بنجاح".



وفي بيان سابق كان الجيش الإسرائيلي قد قال: "في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار قبل وقت قصير في مناطق عدة، تم إطلاق صواريخ على الأرجح من أراضي اليمن".

