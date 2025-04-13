نتنياهو: ماكرون يرتكب خطأ جسيما بترويجه لفكرة دولة فلسطينية

رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منشور له على منصة "إكس"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرتكب "خطأ جسيما" بترويجه لفكرة دولة فلسطينية.



وقال نتنياهو: "ماكرون يرتكب خطأ جسيما بالاستمرار بالترويج لفكرة دولة فلسطينية في قلب أرضنا، دولة تطمح فقط إلى تدمير دولة إسرائيل".