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الرئيس الإماراتي يستقبل الشرع ويؤكد حرصه على "إعادة بناء" سوريا
أخبار دولية
2025-04-13 | 14:33
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الرئيس الإماراتي يستقبل الشرع ويؤكد حرصه على "إعادة بناء" سوريا
أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال استقباله الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع حرصه على "إعادة بناء سوريا" ودعم السوريين لمواجهة "تحديات المرحلة الانتقالية"، على ما أفاد الإعلام الرسمي.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات (
وام
) بأنّ الرئيسين ناقشا في أبو ظبي "التطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة".
وأشارت إلى أن الشيخ محمد أكّد "حرص دولة الإمارات على دعم الأشقاء في سوريا لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا بما يلبي تطلعات شعبها".
كذلك نقلت عنه قوله إنّ "استقرار سوريا وتعزيز أمنها هو مصلحة للمنطقة كلها"، مؤكدا أنّ الإمارات لن تدخر جهداً في تقديم كل ما تستطيع من دعم إلى سوريا وشعبها خلال الفترة المقبلة.
أخبار دولية
الإمارات
محمد بن زايد آل نهيان
أحمد الشرع
سوريا
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