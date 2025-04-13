المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: وفاة طفل في مستشفى الأهلي في غزة جراء "توقف العناية"

توفي طفل "بسبب توقف العناية" في المستشفى الأهلي في مدينة غزة بعد خروج المرفق عن الخدمة إثر تضرّره بشدة جراء ضربة إسرائيلية، وفق ما أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في منشور على منصة إكس.



وجاء في منشور للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبرييسوس أن "مدير المستشفى أبلغ منظمة الصحة العالمية. توفي طفل بسبب توقف العناية. تم تدمير قسم الطوارئ والمختبر وأجهزة الأشعة السينية في قسم الطوارئ والصيدلية".