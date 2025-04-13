بنغلادش تعيد إدراج عبارة "باستثناء إسرائيل" على جوازات سفرها

أعادت بنغلادش إدراج عبارة "باستثناء إسرائيل" على جوازات سفرها، وفق ما أفادت وسيلة إعلام محلية، ما يعني فعليا منع مواطنيها من السفر إلى إسرائيل.



وخلال السنوات الأخيرة من ولاية رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة، أزيلت عبارة "صالح لكل البلدان باستثناء إسرائيل" التي بقيت مطبوعة على جوازات السفر البنغلادشية لعقود.



وقال المسؤول في وزارة الداخلية نيليما أفروز لوكالة "بنغلادش سانغباد سانغسثا"، إن السلطات "أصدرت توجيها الأسبوع الماضي" لإعادة طبع هذه العبارة على جوازات السفر.



ونقلت صحيفة "ديلي ستار" المحلية عن أفروز قوله: "طلب من المدير العام لإدارة الهجرة والجوازات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التغيير".



وفي العام 2021، أزيلت عبارة "باستثناء إسرائيل" من جوازات السفر، فيما أوضحت الحكومة آنذاك بقيادة حسينة أن موقف البلاد تجاه إسرائيل لم يتغير.



وكان دعم البلاد لدولة فلسطينية مستقلة واضحا السبت عندما تجمع نحو مئة ألف شخص في دكا تضامنا مع غزة.