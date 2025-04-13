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وزير التجارة الأميركي: ترامب يعتزم فرض رسوم منفصلة على الإلكترونيات

أخبار دولية
2025-04-13 | 14:51
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وزير التجارة الأميركي: ترامب يعتزم فرض رسوم منفصلة على الإلكترونيات
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وزير التجارة الأميركي: ترامب يعتزم فرض رسوم منفصلة على الإلكترونيات

أعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الإلكترونيات الأخرى المعفاة من الرسوم الجمركية الكبيرة على الواردات من الصين ستواجه رسوما جديدة منفصلة إلى جانب أشباه الموصلات في غضون شهرين.

وتمثل تصريحات لوتنيك في برنامج "ذيس ويك" الذي تبثه شبكة "إيه.بي.سي"، وأشار فيها إلى الرسوم المقبلة على السلع التكنولوجية المهمة، أحدث تطور في خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية.

وقررت إدارة ترامب مساء الجمعة منح استثناءات من الرسوم الجمركية للهواتف الذكية ومجموعة من الأجهزة الإلكترونية الأخرى، وهو ما جلب بعض الراحة لشركات التكنولوجيا، مثل أبل وديل، التي تعتمد على الواردات من الصين.

وكشف لوتنيك أن ترامب سيفرض "نوعا خاصا من الرسوم الجمركية المركزة" على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من المنتجات الإلكترونية في غضون شهر أو شهرين، إلى جانب رسوم تستهدف قطاعي أشباه الموصلات والأدوية.

وأوضح أن هذه الرسوم الجديدة ستقع خارج نطاق ما يسمى بالرسوم الجمركية المضادة التي فرضها ترامب، والتي ارتفعت بموجبها الرسوم على الواردات الصينية إلى 125 بالمئة الأسبوع الماضي.

وقال لوتنيك في المقابلة: "إنه (ترامب) يقول إنها معفاة من الرسوم الجمركية المضادة، لكنها مشمولة في الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات، والتي سفرض ربما في غضون شهر أو شهرين"، متوقعا أن تؤدي الرسوم إلى إنتاج تلك المنتجات في الولايات المتحدة.

وأضاف: "هذه أشياء تتعلق بالأمن القومي، ويجب أن تُصنع في الولايات المتحدة".

أخبار دولية

هوارد لوتنيك

رسوم

الإلكترونيات

ترامب

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