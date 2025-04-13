الولايات المتحدة تنجح في إطلاق مواطن محتجز في تونس

أعلن المبعوث الأميركي الخاص بشؤون الرهائن آدم بولر أن مسؤولين أميركيين تمكنوا من إطلاق روبرت فييرا وهو مواطن أميركي كان محتجزا في تونس.



وقال بولر لرويترز إن فييرا اُحتجز قبل 13 شهرا أثناء قيامه بعمل تبشيري في تونس، عندما اشتبهت السلطات التونسية في ضلوعه في التجسس.



وأكد أن فييرا سيعود إلى الولايات المتحدة مع عائلته بعد الافراج عنه.



وقال بولر: "نقدر قرار الحكومة التونسية حل هذه القضية والسماح للسيد فييرا بلقاء عائلته بعد أكثر من 13 شهرا من الاحتجاز قبل المحاكمة".



وأشار الى أنه عمل عن كثب مع وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي من أجل إطلاق فييرا.