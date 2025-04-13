رئيس وزراء قطر يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الإيراني

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.



وجرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



وجدد رئيس مجلس الوزراء القطري خلال الاتصال، ترحيب دولة قطر بالمفاوضات التي جرت بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية في سلطنة عمان، مؤكدا استمرار جهود قطر مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.