الحوثيون يعلنون أنهم استهدفوا إسرائيل بصاروخين باليستيين

أعلن الحوثيون في اليمن أنهم أطلقوا صاروخين بالستيين باتجاه مطار بن غوريون وهدف عسكري في إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه صاروخا أطلق من اليمن.



وقال الحوثيون في بيان إنهم نفذوا "عملية عسكرية نوعية، وذلك بصاروخينِ بالستيينِ أحدهما فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2، استهدف قاعدة سودت ميخا في منطقة شرق اسدود المحتلة والصاروخ الآخر نوع ذو الفقار استهدف مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة".



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه اعترض "على ما يبدو" مقذوفا أطلق من اليمن بعدما انطلقت صافرات الإنذار على نطاق واسع في مدينتي القدس وتل أبيب ومحيطهما.