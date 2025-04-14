الحوثيون: قتلى في غارات أميركية على صنعاء

قُتل ستة أشخاص وأصيب 26 آخرين في ضربات نُسبت إلى الولايات المتحدة على العاصمة صنعاء مساء الأحد، وفق ما أعلن الحوثيون.



وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في "حكومة" الحوثيين أنيس الأصبحي، عبر منصة إكس "بارتفاع عدد الشهداء والجرحى من المدنيين للعدوان الأميركيّ على مصنع السواري منطقة متنة في بني مطر إلى 32، منهم 6 شهداء، و26 جريحًا منهم إصابتهم حرجة في حصيلة غير نهائية".



وأشار إلى أنّ "فرق الدفاع المدنيّ والإسعاف ما زالت تعمل بكل جهد، للبحث عن ضحايا".



وبثت قناة المسيرة - التابعة للحوثيين - مقاطع تظهر النيران مشتعلة في مبنى مُدمّر، فيما تحاول سيارات الإطفاء الدخول للمكان، حيث تناثرت بقع الدماء على الأرض، قرب سيارات محطمة تمامًا.