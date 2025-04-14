مسؤولون أميركيون لوول ستريت جورنال: المسؤول في إدارة ترامب غادر وزارة الخارجية

غادر المسؤول في إدارة دونالد ترامب، بيت ماروكو، وزارة الخارجية، وفق ما كشف مسؤولون أميركيون لصحيفة وول ستريت جورنال.



وأوضح المسؤولون أنّ ماروكو غادر، بعد أقل من ثلاثة أشهر من تعيينه.