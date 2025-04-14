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ميرتس: روسيا ارتكبت جريمة حرب خطرة في سومي الأوكرانية
أخبار دولية
2025-04-14 | 00:03
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ميرتس: روسيا ارتكبت جريمة حرب خطرة في سومي الأوكرانية
دان المستشار الألمانيّ المقبل فريدريش ميرتس "جريمة الحرب الخطرة"، التي ارتكبتها روسيا، في سومي، في شمال شرق أوكرانيا.
وسقط ما لا يقل عن 34 قتيلًا في ضربة صاروخية روسية.
وقال زعيم الحزب المحافظ، الذي سيتولى رئاسة الحكومة الألمانية الجديدة في بداية أيار، على قناة "إيه آر دي"، إنّ "هذا عمل غادر وهو جريمة حرب خطرة ومتعمدة ومقصودة".
وأضاف: "حصلت موجتان من الهجمات، وأتت الموجة الثانية بينما كان المسعفون يتعاملون مع الضحايا".
ورأى أنّ هذا ما يفعله الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، بمن يناقشون معه وقف إطلاق النار.
واعتبر ميرتس أنّ رغبتهم في التحدث إليه لا تُفسَّر على أنّها عرض جدّي لصنع السلام، بل على أنها ضعف.
وشدد على أنّ الجيش الأوكرانيّ يجب أن يخرج من وضعه الدفاعيّ، "إذ إنّه يقوم فقط بالرد".
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