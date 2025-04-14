زيلينسكي يدعو ترامب إلى المجيء إلى أوكرانيا

دعا الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، نظيره الأميركيّ دونالد ترامب، إلى زيارة أوكرانيا، لرؤية الدمار، الذي خلفه العدوان الروسيّ.



وقال زيلينسكي، في مقابلة مع "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية: "من فضلكم، قبل اتخاذ أي نوع من القرارات، وقبل أي شكل من أشكال المفاوضات، تعالوا لرؤية الناس والمدنيين والمقاتلين والمستشفيات والكنائس والأطفال".



وأضاف: "تعالوا وانظروا، ثم فلنمضِ بخطة لإنهاء الحرب".

