غوتيريش يعبّر عن صدمته بعد الضربة الروسية على أوكرانيا

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق وصدمته، بعد قصف روسيّ، أسفر عن 34 قتيلًا على الأقلّ، في سومي، في شمال شرق أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، إنّ الهجوم "هو استمرار لاعتداءات مماثلة ضد المدن الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة، ممّا أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين و(خلّف) دمارًا واسعًا".