البيت الأبيض: الضربة في أوكرانيا تذكير صارخ بضرورة التفاوض

أكّد البيت الأبيض أنّ الضربة الروسية، في مدينة سومي الأوكرانية، تشكّل تذكيرًا صارخًا بالحاجة إلى التفاوض، لإنهاء "هذه الحرب الرهيبة".



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القوميّ الأميركيّ بريان هيوز: "إنّ الهجوم الصاروخيّ على سومي هو تذكير واضح وصارخ بأن جهود الرئيس دونالد ترامب لمحاولة إنهاء هذه الحرب الرهيبة تأتي في وقت حاسم".

ووصف الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب الضربة الروسية بأنها مروّعة.



وأعرب عن اعتقاده، في حديث لصحافيين، على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" بأنّه أمر فظيع.



وقال: "قيل لي إنهم ارتكبوا خطأ، لكنّني أعتقد أنه أمر مروّع".

وأعرب ترامب عن توقعه باتخاذ قرار في شأن إيران على نحو سريع للغاية.



وقال إنّه اجتمع مع مستشاريه في شأن إيران ويتوقع اتخاذ قرار سريعًا.



وأعلن أنه سيعلن، خلال الأسبوع المقبل، فرض رسوم جمركية جديدة على أشباه الموصلات، التي تدخل الولايات المتحدة.



وأشار إلى أنّه سيتم فرض الرسوم الجمركية في مستقبل غير بعيد وسيعلن عنها، خلال الأسبوع المقبل.