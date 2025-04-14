الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس الصينيّ: الحمائية لا تؤدي إلى أي نتيجة ولن يكون هناك رابحون في أيّ حرب تجارية
أخبار دولية
2025-04-14 | 01:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس الصينيّ: الحمائية لا تؤدي إلى أي نتيجة ولن يكون هناك رابحون في أيّ حرب تجارية
اعتبر الرئيس الصينيّ شي جينبينغ، أنّ الحمائية لا تؤدي إلى أيّ نتيجة وأنه لن يكون هناك رابحون في أيّ حرب تجارية، حسبما أفادت وسيلة إعلام رسمية.
ويبدأ الرئيس جولة، في جنوب شرق آسيا، لتعزيز العلاقات التجارية لبلاده وإظهارها على أنها شريك موثوق به على النقيض من الولايات المتحدة، التي شنت هجومًا تجاريًا عالميًا.
ومن المقرر أن يزور شي كلا من فيتنام وماليزيا وكمبوديا، حيث سيلتقي نظراءه، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الصينية.
وستكون هذه أولى زياراته لهذا العام خارج الصين.
وكتب شي في صحيفة "نان دان" الفيتنامية: "على بلدينا أن يحافظا بحزم على النظام التجاريّ المتعدد الأطراف، وعلى استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، وعلى بيئة انفتاح وتعاون دولية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الصينية الرسمية.
وشدد على أنّ حربًا تجارية وحرب تعرفات جمركية لن تسفرا عن أيّ فائز، وأنّ الحمائية لا تؤدي إلى أي نتيجة.
آخر الأخبار
أخبار دولية
الصينيّ:
الحمائية
نتيجة
رابحون
تجارية
التالي
الاتحاد الأوروبيّ يعتزم زيادة الدعم الماليّ للسلطة الفلسطينية
البيت الأبيض: الضربة في أوكرانيا تذكير صارخ بضرورة التفاوض
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-03-09
رئيس البرلمان الإيراني: أي مفاوضات تحت التهديد وتهدف لتنازلات جديدة لن تؤدي لرفع العقوبات ولن تحقق أي نتيجة
آخر الأخبار
2025-03-09
رئيس البرلمان الإيراني: أي مفاوضات تحت التهديد وتهدف لتنازلات جديدة لن تؤدي لرفع العقوبات ولن تحقق أي نتيجة
0
آخر الأخبار
2025-04-09
الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى الحرب ولن نعتدي على أي دولة ولكننا سنواجه أي اعتداء بقوة
آخر الأخبار
2025-04-09
الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى الحرب ولن نعتدي على أي دولة ولكننا سنواجه أي اعتداء بقوة
0
أخبار دولية
2025-01-27
رئيسة وزراء إيطاليا: دخول أوروبا والولايات المتحدة في حرب تجارية لن يكون في مصلحة أحد
أخبار دولية
2025-01-27
رئيسة وزراء إيطاليا: دخول أوروبا والولايات المتحدة في حرب تجارية لن يكون في مصلحة أحد
0
آخر الأخبار
2025-02-07
نتنياهو: المحكمة الجنائية الدولية لا تملك أي سلطة قضائية أو أساس لشن حرب قانونية ضدنا
آخر الأخبار
2025-02-07
نتنياهو: المحكمة الجنائية الدولية لا تملك أي سلطة قضائية أو أساس لشن حرب قانونية ضدنا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:06
الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة
أخبار دولية
02:06
الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة
0
أخبار دولية
01:10
الاتحاد الأوروبيّ يعتزم زيادة الدعم الماليّ للسلطة الفلسطينية
أخبار دولية
01:10
الاتحاد الأوروبيّ يعتزم زيادة الدعم الماليّ للسلطة الفلسطينية
0
أخبار دولية
00:58
البيت الأبيض: الضربة في أوكرانيا تذكير صارخ بضرورة التفاوض
أخبار دولية
00:58
البيت الأبيض: الضربة في أوكرانيا تذكير صارخ بضرورة التفاوض
0
أخبار دولية
00:55
غوتيريش يعبّر عن صدمته بعد الضربة الروسية على أوكرانيا
أخبار دولية
00:55
غوتيريش يعبّر عن صدمته بعد الضربة الروسية على أوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-02-10
طقس غير مستقرّ والثلوج تُلامس الـ1000 متر الخميس
حال الطقس
2025-02-10
طقس غير مستقرّ والثلوج تُلامس الـ1000 متر الخميس
0
أخبار دولية
15:26
عبدالله بن زايد يتلقى اتصالا من وزير خارجية إيران... وهذا ما جرى بحثه
أخبار دولية
15:26
عبدالله بن زايد يتلقى اتصالا من وزير خارجية إيران... وهذا ما جرى بحثه
0
أخبار لبنان
2025-02-12
الشيباني: سنكون إلى جانب لبنان
أخبار لبنان
2025-02-12
الشيباني: سنكون إلى جانب لبنان
0
فنّ
2025-01-15
فاليري أبو شقرا تحتفل بعيد ميلادها برفقة بناتها الثلاث… هذا ما نشرته (فيديو وصور)
فنّ
2025-01-15
فاليري أبو شقرا تحتفل بعيد ميلادها برفقة بناتها الثلاث… هذا ما نشرته (فيديو وصور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
جزيرة السعديات في أبو ظبي... الوجهة الثقافية الإماراتية والعربية
تقارير نشرة الاخبار
14:15
جزيرة السعديات في أبو ظبي... الوجهة الثقافية الإماراتية والعربية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
طمأنة لمحبي آيفون... ترامب يستثني أجهزة تكنولوجية من الرسوم
تقارير نشرة الاخبار
14:06
طمأنة لمحبي آيفون... ترامب يستثني أجهزة تكنولوجية من الرسوم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الشرع في الإمارات لتبديد القلق
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الشرع في الإمارات لتبديد القلق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اعتراض صاروخ أطلق من اليمن... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اعتراض صاروخ أطلق من اليمن... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إشادة خليجية بأجواء أولى جولات التفاوض الإيرانية - الأميركية... والجولة الثانية قيد التحضير
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إشادة خليجية بأجواء أولى جولات التفاوض الإيرانية - الأميركية... والجولة الثانية قيد التحضير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من دون عراقيل... الجيش اللبناني يتسلم معظم مواقع "حزب الله" في جنوب الليطاني
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من دون عراقيل... الجيش اللبناني يتسلم معظم مواقع "حزب الله" في جنوب الليطاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد إقرار الحكومة لمشروع قانون إصلاح وضع المصارف... إليكم الخطوات المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد إقرار الحكومة لمشروع قانون إصلاح وضع المصارف... إليكم الخطوات المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
احتفالات دول العالم بأحد الشعانين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
احتفالات دول العالم بأحد الشعانين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الدعوة إلى الوحدة في صلب احتفالات أحد الشعانين
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الدعوة إلى الوحدة في صلب احتفالات أحد الشعانين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
11:04
فصيل مسلح بارز في جنوب سوريا يحل نفسه ويعلن وضع أسلحته تحت تصرف وزارة الدفاع
أخبار دولية
11:04
فصيل مسلح بارز في جنوب سوريا يحل نفسه ويعلن وضع أسلحته تحت تصرف وزارة الدفاع
2
فنّ
08:30
بإطلالات لافتة ومميزة... نادين نسيب نجيم تحتفل بأحد الشعانين مع ولديها (صورة)
فنّ
08:30
بإطلالات لافتة ومميزة... نادين نسيب نجيم تحتفل بأحد الشعانين مع ولديها (صورة)
3
فنّ
07:50
طوني عيسى يحتفل بأحد الشعانين مع عائلته... هذا ما نشره (صورة)
فنّ
07:50
طوني عيسى يحتفل بأحد الشعانين مع عائلته... هذا ما نشره (صورة)
4
خبر عاجل
13:38
الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة إسرائيلية شنت غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة منطقة الدبش عند الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف
خبر عاجل
13:38
الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة إسرائيلية شنت غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة منطقة الدبش عند الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف
5
أخبار لبنان
10:39
رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية: نعلن تجميد تحركنا لمدة شهر
أخبار لبنان
10:39
رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية: نعلن تجميد تحركنا لمدة شهر
6
فنّ
06:00
سيرين عبد النور تحتفل بأحد الشعانين مع عائلتها (فيديو)
فنّ
06:00
سيرين عبد النور تحتفل بأحد الشعانين مع عائلتها (فيديو)
7
أخبار دولية
08:24
الصين تدعو الولايات المتحدة الى إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كامل
أخبار دولية
08:24
الصين تدعو الولايات المتحدة الى إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كامل
8
فنّ
12:09
في أحد الشعانين ... نانسي عجرم تعايد متابعيها بصورة عائلية
فنّ
12:09
في أحد الشعانين ... نانسي عجرم تعايد متابعيها بصورة عائلية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More