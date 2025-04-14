الرئيس الصينيّ: الحمائية لا تؤدي إلى أي نتيجة ولن يكون هناك رابحون في أيّ حرب تجارية

اعتبر الرئيس الصينيّ شي جينبينغ، أنّ الحمائية لا تؤدي إلى أيّ نتيجة وأنه لن يكون هناك رابحون في أيّ حرب تجارية، حسبما أفادت وسيلة إعلام رسمية.



ويبدأ الرئيس جولة، في جنوب شرق آسيا، لتعزيز العلاقات التجارية لبلاده وإظهارها على أنها شريك موثوق به على النقيض من الولايات المتحدة، التي شنت هجومًا تجاريًا عالميًا.



ومن المقرر أن يزور شي كلا من فيتنام وماليزيا وكمبوديا، حيث سيلتقي نظراءه، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الصينية.



وستكون هذه أولى زياراته لهذا العام خارج الصين.



وكتب شي في صحيفة "نان دان" الفيتنامية: "على بلدينا أن يحافظا بحزم على النظام التجاريّ المتعدد الأطراف، وعلى استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، وعلى بيئة انفتاح وتعاون دولية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الصينية الرسمية.



وشدد على أنّ حربًا تجارية وحرب تعرفات جمركية لن تسفرا عن أيّ فائز، وأنّ الحمائية لا تؤدي إلى أي نتيجة.