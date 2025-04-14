الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الاتحاد الأوروبيّ يعتزم زيادة الدعم الماليّ للسلطة الفلسطينية

أخبار دولية
2025-04-14 | 01:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الاتحاد الأوروبيّ يعتزم زيادة الدعم الماليّ للسلطة الفلسطينية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الاتحاد الأوروبيّ يعتزم زيادة الدعم الماليّ للسلطة الفلسطينية

يعتزم الاتحاد الأوروبيّ زيادة الدعم الماليّ للسلطة الفلسطينية بحزمة تبلغ نحو 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام، وفق ما أكّدت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط لرويترز. 
 
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبيّ لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا سويتشا، إنّ الدعم الماليّ سيكون جنبًا إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية، التي تواجه اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة.

آخر الأخبار

أخبار دولية

الأوروبيّ

يعتزم

زيادة

الدعم

الماليّ

للسلطة

الفلسطينية

LBCI التالي
الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة
الرئيس الصينيّ: الحمائية لا تؤدي إلى أي نتيجة ولن يكون هناك رابحون في أيّ حرب تجارية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-01-30

الاتحاد الأوروبي سيجري محادثات منفصلة مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية

LBCI
أخبار دولية
2025-02-28

ماكرون: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم "متبادلة" على الصلب والألمنيوم

LBCI
أخبار دولية
2025-02-19

الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا

LBCI
أخبار دولية
2025-03-06

دول الاتحاد الأوروبي تعطي الضوء الأخضر لخطة بروكسل زيادة الإنفاق الدفاعي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:06

الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة

LBCI
أخبار دولية
01:06

الرئيس الصينيّ: الحمائية لا تؤدي إلى أي نتيجة ولن يكون هناك رابحون في أيّ حرب تجارية

LBCI
أخبار دولية
00:58

البيت الأبيض: الضربة في أوكرانيا تذكير صارخ بضرورة التفاوض

LBCI
أخبار دولية
00:55

غوتيريش يعبّر عن صدمته بعد الضربة الروسية على أوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-02-10

طقس غير مستقرّ والثلوج تُلامس الـ1000 متر الخميس

LBCI
أخبار دولية
15:26

عبدالله بن زايد يتلقى اتصالا من وزير خارجية إيران... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-12

الشيباني: سنكون إلى جانب لبنان

LBCI
فنّ
2025-01-15

فاليري أبو شقرا تحتفل بعيد ميلادها برفقة بناتها الثلاث… هذا ما نشرته (فيديو وصور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

جزيرة السعديات في أبو ظبي... الوجهة الثقافية الإماراتية والعربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

طمأنة لمحبي آيفون... ترامب يستثني أجهزة تكنولوجية من الرسوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

الشرع في الإمارات لتبديد القلق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

اعتراض صاروخ أطلق من اليمن... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إشادة خليجية بأجواء أولى جولات التفاوض الإيرانية - الأميركية... والجولة الثانية قيد التحضير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

من دون عراقيل... الجيش اللبناني يتسلم معظم مواقع "حزب الله" في جنوب الليطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بعد إقرار الحكومة لمشروع قانون إصلاح وضع المصارف... إليكم الخطوات المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

احتفالات دول العالم بأحد الشعانين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الدعوة إلى الوحدة في صلب احتفالات أحد الشعانين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
11:04

فصيل مسلح بارز في جنوب سوريا يحل نفسه ويعلن وضع أسلحته تحت تصرف وزارة الدفاع

LBCI
فنّ
08:30

بإطلالات لافتة ومميزة... نادين نسيب نجيم تحتفل بأحد الشعانين مع ولديها (صورة)

LBCI
فنّ
07:50

طوني عيسى يحتفل بأحد الشعانين مع عائلته... هذا ما نشره (صورة)

LBCI
خبر عاجل
13:38

الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة إسرائيلية شنت غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة منطقة الدبش عند الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف

LBCI
أخبار لبنان
10:39

رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية: نعلن تجميد تحركنا لمدة شهر

LBCI
فنّ
06:00

سيرين عبد النور تحتفل بأحد الشعانين مع عائلتها (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
08:24

الصين تدعو الولايات المتحدة الى إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كامل

LBCI
فنّ
12:09

في أحد الشعانين ... نانسي عجرم تعايد متابعيها بصورة عائلية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More