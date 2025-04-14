الاتحاد الأوروبيّ يعتزم زيادة الدعم الماليّ للسلطة الفلسطينية

يعتزم الاتحاد الأوروبيّ زيادة الدعم الماليّ للسلطة الفلسطينية بحزمة تبلغ نحو 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام، وفق ما أكّدت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط لرويترز.



وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبيّ لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا سويتشا، إنّ الدعم الماليّ سيكون جنبًا إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية، التي تواجه اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة.