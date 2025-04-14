بارو: فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستتابع عن كثب المحادثات النووية

أكّد وزير الخارجية الفرنسيّ جان نويل بارو أنّ فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستتابع عن كثب وتظل يقظة في شأن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران لضمان توافقها مع المصالح الأوروبية.



وقال بارو لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبيّ في لوكسمبورغ: "سنكون يقظين، إلى جانب أصدقائنا وشركائنا البريطانيين والألمان، لضمان توافق أي مفاوضات (أميركية إيرانية) قد تجرى مع مصالحنا الأمنية فيما يتعلق بالبرنامج النوويّ الإيرانيّ".