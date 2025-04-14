الخارجية الفلسطينية تدين "الهجوم غير المبرر" لنتنياهو ونجله على الرئيس الفرنسي

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفته بأنه هجوم "غير مبرر" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعمه فكرة قيام دولة فلسطينية.



وقالت الوزارة في بيان: "ندين بأشد العبارات الهجوم غير المبرر والتصريحات المسيئة التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ونجله ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية مواقفه الأخيرة بشأن نيته الاعتراف بدولة فلسطين".



ورأى نتنياهو أن ماكرون يرتكب "خطأ جسيما" بترويجه لفكرة دولة فلسطينية.