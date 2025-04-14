اتحاد المصارف العربية سيعقد مؤتمره في هذا التاريخ

أعلن اتحاد المصارف العربية بأنه سيعقد مؤتمره المصرفيّ العربيّ السنويّ في القاهرة، يومي 28 و29 نيسان 2025، تحت عنوان: "الشّراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد".