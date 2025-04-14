كايا كالاس: لممارسة أقصى الضغوط على روسيا لإنهاء حربها على أوكرانيا

دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لممارسة "أقصى الضغوط" على روسيا لإنهاء حربها على أوكرانيا، بعد يوم من ضربة صاروخية على مدينة سومي الأوكرانية أسفرت عن مقتل 34 شخصا، وفقا لمسؤولين.



وقالت كالاس للصحفيين لدى وصولها إلى مقر اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "أعتقد أنه يتعين علينا ممارسة الضغط، أقصى الضغوط على روسيا لإنهاء هذه الحرب حقا لأن الأمر يتطلب أن يرغب الطرفان في السلام".



وأضافت: "يجب على كل من يريد أن يتوقف القتل أن يمارس أقصى قدر من الضغوط".