وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يقرون عقوبات على إيران بسبب احتجازها رعايا أوروبيين

أعلن دبلوماسيون أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أقروا عقوبات على سبعة أفراد وجهتين إيرانيتين بسبب احتجاز رعايا من دول الاتحاد، في ممارسة يصفها التكتل بأنها سياسة تتبناها طهران لاحتجاز رهائن.



وشملت القائمة التي اطّلعت عليها "رويترز" مدير سجن إيفين في طهران وعددا من القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون.



كما أن السجن الرئيسي بمدينة شيراز هو أحد الجهتين التي فُرضت عليهما عقوبات.