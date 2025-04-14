بحثٌ فرنسيّ مغربيّ في مسائل التعاون الأمنيّ

يزور وزير الداخلية الفرنسيّ برونو روتايو، الرباط.



ومن المتوقع أن يبحث خلالها التعاون الأمنيّ بين البلدين مع نظيره المغربيّ عبد الوافي لفتيت.



ووصل روتايو إلى الرباط مساء الأحد، ولن تستمر زيارته سوى بضع ساعات، سيبحث خلالها مع لفتيت بشكل رئيسيّ في التعاون في مجال الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدِّرات، وفق وزارة الداخلية الفرنسية.



وتأتي زيارة روتايو في أعقاب اللقاء الذي جمعه بنظيره المغربيّ، خلال زيارة إيمانويل ماكرون إلى المغرب في تشرين الأول الماضي والتي أعلن خلالها الرئيس الفرنسيّ "شراكة معززة" بين فرنسا والمغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية ومختلف أشكال الاتجار بالبشر.