الجولة المقبلة من المحادثات الأميركية-الإيرانية ستجري في روما

أعلن وزير الخارجية الهولندي ومصدر دبلوماسي ثان أن الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي ستعقد في روما.



وأكد الوزير الهولندي كاسبار فيلدكامب خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي أن المحادثات ستعقد في العاصمة الإيطالية، بينما أكد دبلوماسيان مقرهما في روما هذه المعلومة، وقالا إنها ستعقد السبت، بحسب وكالة "فرانس برس".