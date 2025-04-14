المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في زيارة إلى طِهران

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أنه سيزور طِهران هذا الأسبوع، لمناقشة التعاون في شأن البرنامج النوويّ الإيرانيّ.



ولفت إلى وجود "حاجة ماسة" إلى حلول دبلوماسية.



وكتب في منشور على موقع اكس: "استمرار التواصل والتعاون مع الوكالة أمر ضروريّ في وقت تشتد فيه الحاجة إلى حلول دبلوماسية".



ولفت إلى أنّه "سيزور طهران في وقت لاحق من هذا الأسبوع". بينما أفاد مصدر دبلوماسيّ لوكالة فرانس برس بأنّ الزيارة متوقعة الخميس.

وأكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنّ وزير الخارجية عباس عراقجي، سيزور روسيا، خلال الأسبوع الحاليّ.



كما أكّد أنّه سيتشاور مع موسكو في شأن المحادثات التي جرت في الآونة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان.