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اليونان توقع اتفاقا لشراء 16 صاروخا مضادا للسفن من فرنسا
أخبار دولية
2025-04-14 | 06:47
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اليونان توقع اتفاقا لشراء 16 صاروخا مضادا للسفن من فرنسا
أعلن وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس أن اليونان وقّعت اتفاقا لشراء 16 صاروخا مضادا للسفن من فرنسا.
وقع الاتفاق ديندياس وسيباستيان لوكورنو وزير الجيوش الفرنسية الذي يزور أثينا، ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.
ووافقت اليونان على شراء ثلاث فرقاطات ونحو 24 طائرة مقاتلة رافال داسو بموجب الاتفاق الموقع مع فرنسا في عام 2021.
وبالإضافة لذلك تقول اليونان إنها ستشتري فرقاطة رابعة من طراز بيلهارا وصواريخ كروز من فرنسا في إطار خطة دفاعية بقيمة 25 مليار يورو بحلول عام 2036 لتحديث قواتها المسلحة في إطار سعيها لمواكبة جارتها ومنافستها التاريخية تركيا.
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