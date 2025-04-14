مسؤول في حماس: الحركة مستعدة لاطلاق الرهائن مقابل وقف النار والانسحاب من غزة

أكد المسؤول في حماس طاهر النونو أن الحركة مستعدة لإطلاق الرهائن الإسرائيليين كافة في مقابل وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.



وأجري وفد حماس المفاوض برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، لقاءات عدة مع مسؤولين مصريين عن ملف المفاوضات بمشاركة مسؤولين قطريين، الأحد في القاهرة.



وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، طاهر النونو لوكالة فرانس برس: "نحن جاهزون لإطلاق الأسرى الإسرائيليين كافة مقابل صفقة تبادل جادة ووقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وإدخال المساعدات".



واتهم النونو إسرائيل بتعطيل الاتفاق، مشيرا الى أن "المشكلة ليست في أعداد الأسرى، لكن المشكلة أن الاحتلال يتنصل من التزاماته ويعطل تنفيذ اتفاق وقف النار ويواصل الحرب".



وشدد النونو على أن حماس "أكدت للوسطاء ضرورة توفر ضمانات لإلزام الاحتلال تنفيذ الاتفاق".



وأكد أن "حماس تعاملت بإيجابية ومرونة كبيرة مع الأفكار التي عرضت في المفاوضات، لوقف النار وتبادل الأسرى". ولفت الى أن "الاحتلال يريد إطلاق أسراه من دون الانتقال إلى قضايا المرحلة الثانية المتعلقة بوقف النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة".



من جهة ثانية، شدد النونو على أن "سلاح المقاومة خطر أحمر وليس مطروحا للتفاوض". وأكد أن "بقاء سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال".