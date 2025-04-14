السيسي بحث مع رئيس الحكومة القطرية العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية

صادرات الصين ترتفع في آذار قبل الرسوم الجمركية الأميركية

صادرات الصين ترتفع في آذار قبل الرسوم الجمركية الأميركية

مسؤول في حماس: الحركة مستعدة لاطلاق الرهائن مقابل وقف النار والانسحاب من غزة