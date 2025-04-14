روسيا: قصفنا إجتماعًا لقادة عسكريين أوكرانيين في سومي بصاروخين

نقلت وكالات أنباء روسية اليوم الاثنين عن وزارة الدفاع الروسية القول أنها قصفت اجتماعًا لقادة عسكريين أوكرانيين في مدينة سومي الأوكرانية بصاروخين من طراز إسكندر.وقالت أوكرانيا أمس الأحد إن صاروخين باليستيين روسيين قتلا 34 شخصًا وأصابا 117 آخرين في سومي.