ترامب اجتمع مع مستشاريه بشأن إيران

في جديد المفاوضات الإيرانية الأميركية، يبحث وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي هذا الأسبوع في موسكو ما آلت إليه المحادثات الأخيرة بين واشنطن وطهران والتي جرت في سلطنة عمان.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أنه اجتمع مع مستشاريه بشأن إيران ويتوقع اتخاذ قرار سريع بهذا الملف.