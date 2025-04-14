مصادر لرويترز: السعودية تخطط لسداد 15 مليون دولار تدين بهم سوريا للبنك الدولي

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن السعودية تعتزم سداد ديون على سوريا للبنك الدولي، ما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد.



وعند طلب التعقيب، قال متحدث باسم وزارة المالية السعودية لرويترز: "لا نعلق على التكهنات، بل نصدر إعلانات حالما تصبح رسمية".



ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية ولا متحدث باسم البنك الدولي ولا مسؤول حكومي سوري على طلبات التعليق بعد.