أمير قطر والرئيس المصري يؤكدان أهمية مواصلة الجهود لوقف إطلاق النار بغزة

شدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة الجهود المشتركة من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.



وعبرا في بيان مشترك صدر بعد مشاورات في الدوحة، عن قلقهما البالغ إزاء استمرار التصعيد في غزة.



يقود البلدان جهود الوساطة الرامية لوقف إطلاق النار في القطاع.