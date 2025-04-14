استثمارات قطرية مباشرة في مصر بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار

أفاد بيان مشترك بين مصر وقطر صدر عن الرئاسة المصرية، بأن البلدين اتفقا "على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار".



وجاء هذا التعهد خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد إلى قطر حيث التقى مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وذكر البيان أن هذه "الشراكة الاقتصادية" بين البلدين "تنفذ خلال المرحلة المقبلة".