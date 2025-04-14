ماكرون يدعو عباس إلى استبعاد حماس وإصلاح السلطة الفلسطينية

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الإثنين، إلى "استبعاد" حركة حماس من قطاع غزة و"إصلاح" السلطة الفلسطينية، من أجل "التقدّم نحو حل سياسي قائم على دولتين" إسرائيلية وفلسطينية.



وقال الرئيس الفرنسي في منشور على منصة إكس بعد محادثة هاتفية مع عباس، "من الضروري بناء إطار لليوم التالي: نزع سلاح حماس واستبعادها، ووضع نظام حوكمة يتمتع بالمصداقية وإصلاح السلطة الفلسطينية".

