الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 300 مدني في دارفور في السودان

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين أن الأرقام الأولية من مصادر محلية تشير إلى مقتل أكثر من 300 مدني في اشتباكات اندلعت يومي الجمعة والسبت حول مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين ومدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور.



وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن هذا يشمل عشرة من موظفي منظمة الإغاثة الدولية قتلوا أثناء إدارتهم أحد آخر المراكز الصحية العاملة في مخيم زمزم.