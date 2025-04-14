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وزيرا خارجية إيران والسعودية يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية

أخبار دولية
2025-04-14 | 15:59
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وزيرا خارجية إيران والسعودية يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية
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وزيرا خارجية إيران والسعودية يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية في الإيرانية عباس عراقجي ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية في اتصال هاتفي.

وفي إطار شرح مواقف إيران بشأن التطورات الإقليمية والدولية، أطلع وزير خارجيتها نظيره السعودي على المحادثات غير المباشرة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، والجولة القادمة من هذه المحادثات، والتي سيستضيفها وزير خارجية سلطنة عمان في دولة أوروبية، مثل الجولة الأولى.

وأعرب وزير الخارجية السعودي عن تقديره للمعلومات التي قدمها نظيره الايراني في هذا الصدد، وترحيبه بسير المحادثات، معرباً عن أمله في أن تؤدي هذه المفاوضات إلى نتيجة إيجابية لإيران والمنطقة بأسرها.

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