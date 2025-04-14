قيادي في حماس يعتبر أن المقترح الاسرائيلي لوقف إطلاق النار يتجاوز "الخطوط الحمر"

اعتبر مصدر قيادي في حركة حماس أن المقترح الإسرائيلي الذي تلقته الحركة عبر الوسطاء لوقف إطلاق النار ويتضمن هدنة لمدة 45 يوما على الأقل مقابل إطلاق نصف الرهائن الإسرائيليين الأحياء، يتجاوز "الخطوط الحمر".



وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "مصر نقلت لحماس اقتراحا إسرائيليا يتضمن الإفراج عن نصف الأسرى الأحياء في الأسبوع الأول ونزع سلاح المقاومة كشرط لوقف النار الدائم"، مشددا على أن "سلاح المقاومة خط أحمر".