حماس تعلن أنها سترد على اقتراح لوقف النار تسلمته من الوسطاء

أعلنت حركة حماس أنها تدرس "بمسؤولية عالية" مقترحا تسلّمته من الوسطاء بشأن وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أنها سترد على هذا المقترح في "أقرب وقت".



وأشارت الحركة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، الى أنّ "قيادة الحركة تدرس بمسؤولية وطنية عالية المقترح الذي تسلّمته من الإخوة الوسطاء، وستقدّم ردّها عليه في أقرب وقت، فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه"، مشدّدة على "ضرورة أن يحقّق أيّ اتفاق مقبل، وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والتوصّل إلى صفقة تبادل حقيقية، وبدء مسار جاد للإعمار، ورفع الحصار" عن القطاع الفلسطيني.