الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حماس تعلن أنها سترد على اقتراح لوقف النار تسلمته من الوسطاء
أخبار دولية
2025-04-14 | 23:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حماس تعلن أنها سترد على اقتراح لوقف النار تسلمته من الوسطاء
أعلنت حركة حماس أنها تدرس "بمسؤولية عالية" مقترحا تسلّمته من الوسطاء بشأن وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أنها سترد على هذا المقترح في "أقرب وقت".
وأشارت الحركة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، الى أنّ "قيادة الحركة تدرس بمسؤولية وطنية عالية المقترح الذي تسلّمته من الإخوة الوسطاء، وستقدّم ردّها عليه في أقرب وقت، فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه"، مشدّدة على "ضرورة أن يحقّق أيّ اتفاق مقبل، وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والتوصّل إلى صفقة تبادل حقيقية، وبدء مسار جاد للإعمار، ورفع الحصار" عن القطاع الفلسطيني.
أخبار دولية
حماس
اقتراح
وقف النار
غزة
التالي
وزير الخزانة الأميركي: اتفاق كبير ينبغي إنجازه مع الصين في وقت ما
قيادي في حماس يعتبر أن المقترح الاسرائيلي لوقف إطلاق النار يتجاوز "الخطوط الحمر"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-03-29
حماس تعلن موافقتها على مقترح جديد لهدنة في غزة تسلمته من الوسطاء
أخبار دولية
2025-03-29
حماس تعلن موافقتها على مقترح جديد لهدنة في غزة تسلمته من الوسطاء
0
أخبار دولية
2025-02-10
حماس تعلن أنها منحت الوسطاء مهلة لدفع إسرائيل "للالتزام" ببنود اتفاق وقف النار
أخبار دولية
2025-02-10
حماس تعلن أنها منحت الوسطاء مهلة لدفع إسرائيل "للالتزام" ببنود اتفاق وقف النار
0
آخر الأخبار
2025-02-10
أ.ف.ب: حماس تقول إنها منحت الوسطاء مهلة لدفع إسرائيل "للالتزام" ببنود اتفاق وقف النار
آخر الأخبار
2025-02-10
أ.ف.ب: حماس تقول إنها منحت الوسطاء مهلة لدفع إسرائيل "للالتزام" ببنود اتفاق وقف النار
0
أخبار دولية
2025-03-20
حماس: المحادثات مستمرة مع الوسطاء لوقف القصف الإسرائيلي على غزة
أخبار دولية
2025-03-20
حماس: المحادثات مستمرة مع الوسطاء لوقف القصف الإسرائيلي على غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:01
وزير الخارجية الفرنسي: قرار الجزائر مؤسف ولن يمر من دون عواقب
أخبار دولية
03:01
وزير الخارجية الفرنسي: قرار الجزائر مؤسف ولن يمر من دون عواقب
0
أخبار دولية
02:50
البيت الأبيض يجمّد معونات لهارفرد بقيمة 2.2 مليار دولار بسبب رفض الجامعة شروط ترامب
أخبار دولية
02:50
البيت الأبيض يجمّد معونات لهارفرد بقيمة 2.2 مليار دولار بسبب رفض الجامعة شروط ترامب
0
أخبار دولية
01:04
ستيف ويتكوف: الاتفاق مع إيران يتوقف على التحقق من تخصيب اليورانيوم والأسلحة
أخبار دولية
01:04
ستيف ويتكوف: الاتفاق مع إيران يتوقف على التحقق من تخصيب اليورانيوم والأسلحة
0
أخبار دولية
00:05
طهران: الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن ستعقد السبت في مسقط
أخبار دولية
00:05
طهران: الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن ستعقد السبت في مسقط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:29
تطورات الساحة اللبنانية بين الأمير يزيد بن فرحان والرئيس عون
أخبار لبنان
07:29
تطورات الساحة اللبنانية بين الأمير يزيد بن فرحان والرئيس عون
0
حال الطقس
2025-04-13
طقس أحد الشعانين: خريفي بارد مع بعض الأمطار المحلية
حال الطقس
2025-04-13
طقس أحد الشعانين: خريفي بارد مع بعض الأمطار المحلية
0
منوعات
2025-04-10
قرية تركية نائية يهيمن فيها الصمم وعدم النطق على السكان... والعلماء في حيرة
منوعات
2025-04-10
قرية تركية نائية يهيمن فيها الصمم وعدم النطق على السكان... والعلماء في حيرة
0
عالم الطبخ
08:04
التاكوس بطريقة مختلفة... إليكم طريقة تحضير الوصفة الشهية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
08:04
التاكوس بطريقة مختلفة... إليكم طريقة تحضير الوصفة الشهية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان الرسمي أعد العدة للمحادثات مع صندوق النقد والبنك الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان الرسمي أعد العدة للمحادثات مع صندوق النقد والبنك الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد خمسين عامًا على الحرب اللبنانية... النواب المسيحيون في حريصا لتنقية الذاكرة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد خمسين عامًا على الحرب اللبنانية... النواب المسيحيون في حريصا لتنقية الذاكرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بلدية بيروت... لا تعديل على القانون ولا توافق محسومًا
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بلدية بيروت... لا تعديل على القانون ولا توافق محسومًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
جعجع خلال ريسيتال الآلام في معراب: زمن الإستقواء وخطف الدولة انتهى... ولبنان يسترجع ذاته
تقارير نشرة الاخبار
13:30
جعجع خلال ريسيتال الآلام في معراب: زمن الإستقواء وخطف الدولة انتهى... ولبنان يسترجع ذاته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
سلام يدشّن صفحة جديدة مع سوريا والشرع لا يريد إستنساخ ماضي العلاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
سلام يدشّن صفحة جديدة مع سوريا والشرع لا يريد إستنساخ ماضي العلاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
اليسوعية تحتفل بـ150 عامًا ويوم مفتوح في تعنايل: توجيه طلاب البقاع نحو فرص أكاديمية محلية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
اليسوعية تحتفل بـ150 عامًا ويوم مفتوح في تعنايل: توجيه طلاب البقاع نحو فرص أكاديمية محلية
0
أخبار دولية
13:25
محاكمة Meta: مارك زوكربيرغ قد يضطر لبيع Instagram وWhatsApp
أخبار دولية
13:25
محاكمة Meta: مارك زوكربيرغ قد يضطر لبيع Instagram وWhatsApp
0
أخبار دولية
13:24
عام حافل بالأنشطة الثقافية إحتفلت به مؤسسة بسام فريحة للفنون في أبو ظبي... ومستقبل تعد بأن يكون كذلك
أخبار دولية
13:24
عام حافل بالأنشطة الثقافية إحتفلت به مؤسسة بسام فريحة للفنون في أبو ظبي... ومستقبل تعد بأن يكون كذلك
0
أخبار دولية
13:18
عباس وماكرون يناقشان ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أخبار دولية
13:18
عباس وماكرون يناقشان ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:10
في أجواء عائلية مميزة... هكذا احتفل ناصيف زيتون ودانييلا رحمة بأحد الشعانين (صورة)
فنّ
04:10
في أجواء عائلية مميزة... هكذا احتفل ناصيف زيتون ودانييلا رحمة بأحد الشعانين (صورة)
2
فنّ
04:54
في أحد الشعانين... إطلالات متناسقة ومميزة لميريام فارس وعائلتها (صور)
فنّ
04:54
في أحد الشعانين... إطلالات متناسقة ومميزة لميريام فارس وعائلتها (صور)
3
خبر عاجل
10:47
معلومات للـLBCI: شهيد وثلاثة جرحى للجيش جراء إنفجار ثلاثة عبوات ناسفة أثناء قيام العناصر بمهام أمنية في وادي زبقين - جنوب الليطاني
خبر عاجل
10:47
معلومات للـLBCI: شهيد وثلاثة جرحى للجيش جراء إنفجار ثلاثة عبوات ناسفة أثناء قيام العناصر بمهام أمنية في وادي زبقين - جنوب الليطاني
4
اقتصاد
01:57
انخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
01:57
انخفاض بأسعار المحروقات...
5
خبر عاجل
11:02
رئيس الجمهورية للجزيرة: الحوار بشأن حصرية السلاح سيكون ثنائيًا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله وقرار حصر السلاح بيد الدولة اتُخذ وتنفيذه يكون بالحوار وبعيدًا عن القوة
خبر عاجل
11:02
رئيس الجمهورية للجزيرة: الحوار بشأن حصرية السلاح سيكون ثنائيًا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله وقرار حصر السلاح بيد الدولة اتُخذ وتنفيذه يكون بالحوار وبعيدًا عن القوة
6
أخبار لبنان
06:25
فضل الله: أنجزنا 80% من مشروع الإيواء والترميم ولكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها
أخبار لبنان
06:25
فضل الله: أنجزنا 80% من مشروع الإيواء والترميم ولكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها
7
اسرار
23:37
أسرار الصحف 15-4-2025
اسرار
23:37
أسرار الصحف 15-4-2025
8
آخر الأخبار
07:46
بالصور - الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام
آخر الأخبار
07:46
بالصور - الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More