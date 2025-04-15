وزير الخزانة الأميركي: اتفاق كبير ينبغي إنجازه مع الصين في وقت ما

أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ألا سبب لحدوث شرخ بين الاقتصادين الأميركي والصيني على الرغم من التهديدات المتبادلة بفرض رسوم جمركية، مشيرا إلى إمكانية التوصل "في وقت ما" إلى اتفاق كبير" بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.



وردّا على سؤال بشأن مخاطر حدوث شرخ بين الاقتصادين الأميركي والصيني، قال بيسنت في مقابلة عبر قناة بلومبرغ التلفزيونية: "هناك اتفاق كبير ينبغي إنجازه في وقت ما"، مضيفا: "ليس بالضرورة أن يكون هناك شرخ، ولكن من الممكن حدوثه".

