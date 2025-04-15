طهران: الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن ستعقد السبت في مسقط

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ الجولة الثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتّحدة ستعقد السبت في مسقط، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".



ونقلت إرنا عن المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله: "بعد مشاورات تقرّر عقد الجولة المقبلة من المحادثات في العاصمة العمانية في 19 نيسان"، علما بأنّ وزيري الخارجية الهولندي والإيطالي كاسبار فيلدكامب وأنتونيو تاياني صرّحا في وقت سابق أنّ هذه الجلسة الثانية، بعد تلك التي عُقدت السبت الماضي في عُمان، ستُعقد في روما.