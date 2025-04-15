وزير الخارجية الفرنسي: قرار الجزائر مؤسف ولن يمر من دون عواقب

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل-بارو أن قرار الجزائر طرد 12 موظفا رسميا فرنسيا من أراضيها ردا على إجراءات قضائية في فرنسا، مؤسف" و"لن يمر من دون عواقب".



وقال عبر محطة "فرانس 2": "في حال اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر حزم ممكن"، مشددا على أن فرنسا "لن يكون لها خيار آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة".



ودافع كذلك عن وزير الداخلية برونو روتايو الذي يتعرض لانتقادات من الجزائر، مؤكدا "ألا علاقة له بهذه المسألة القضائية" التي أفضت إلى توقيف موظف في قنصلية جزائرية في فرنسا.