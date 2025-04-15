الخارجية الأميركية: روبيو تحدث إلى نظيره التركي عن المخاطر التي تشكلها إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أن الوزير ماركو روبيو تحدث إلى نظيره التركي هاكان فيدان بشأن المخاطر التي تشكلها إيران ووكلاؤها على الأمن الإقليمي.



وأفادت في بيان، بأنهما "اتفقا على أهمية التعاون في مكافحة الإرهاب وتعزيز حلف شمال الأطلسي".