لافروف: ليس من السهل الاتفاق مع الولايات المتحدة على اتفاق سلام بأوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه ليس من السهل الاتفاق مع الولايات المتحدة على الجوانب الرئيسية لاتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وقال في مقابلة مع صحيفة كوميرسانت ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو وواشنطن قد اتفقتا على بعض جوانب اتفاق سلام محتمل: "ليس من السهل الاتفاق على الجوانب الرئيسية للتسوية. إنها قيد النقاش".