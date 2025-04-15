الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
16
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
16
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لافروف: ليس من السهل الاتفاق مع الولايات المتحدة على اتفاق سلام بأوكرانيا
أخبار دولية
2025-04-15 | 03:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لافروف: ليس من السهل الاتفاق مع الولايات المتحدة على اتفاق سلام بأوكرانيا
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه ليس من السهل الاتفاق مع الولايات المتحدة على الجوانب الرئيسية لاتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال في مقابلة مع صحيفة كوميرسانت ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو وواشنطن قد اتفقتا على بعض جوانب اتفاق سلام محتمل: "ليس من السهل الاتفاق على الجوانب الرئيسية للتسوية. إنها قيد النقاش".
أخبار دولية
لافروف
الولايات المتحدة
اتفاق سلام
أوكرانيا
التالي
مقتل 3 وإصابة 19 في انفجار استهدف شاحنة للشرطة في باكستان
الخارجية الأميركية: روبيو تحدث إلى نظيره التركي عن المخاطر التي تشكلها إيران
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-03-06
لافروف: سنعتبر نشر قوات حفظ سلام أوروبية بأوكرانيا مشاركة في الحرب
أخبار دولية
2025-03-06
لافروف: سنعتبر نشر قوات حفظ سلام أوروبية بأوكرانيا مشاركة في الحرب
0
أخبار دولية
2025-04-12
عراقجي: إيران تسعى إلى "اتفاق عادل" مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-04-12
عراقجي: إيران تسعى إلى "اتفاق عادل" مع الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
2025-02-25
أوكرانيا وافقت على بنود اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-02-25
أوكرانيا وافقت على بنود اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
2025-02-21
زيلينسكي يأمل التوصل إلى اتفاق "عادل" مع الولايات المتحدة في شأن معادن أوكرانيا
أخبار دولية
2025-02-21
زيلينسكي يأمل التوصل إلى اتفاق "عادل" مع الولايات المتحدة في شأن معادن أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:36
ماكرون: لإنهاء محنة السكان المدنيين في غزة
أخبار دولية
07:36
ماكرون: لإنهاء محنة السكان المدنيين في غزة
0
أخبار دولية
07:02
خامنئي: المحادثات مع الولايات المتحدة سارت بشكل جيد
أخبار دولية
07:02
خامنئي: المحادثات مع الولايات المتحدة سارت بشكل جيد
0
أخبار دولية
06:33
الغارديان: من المتوقع أن ترفض إيران اقتراحًا أميركيًا
أخبار دولية
06:33
الغارديان: من المتوقع أن ترفض إيران اقتراحًا أميركيًا
0
أخبار دولية
06:25
رفض مصريّ كويتيّ لتهجير الفلسطينيين
أخبار دولية
06:25
رفض مصريّ كويتيّ لتهجير الفلسطينيين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-04-11
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية وفريق خبراء توجهوا إلى مسقط للمفاوضات المقررة اليوم مع واشنطن
آخر الأخبار
2025-04-11
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية وفريق خبراء توجهوا إلى مسقط للمفاوضات المقررة اليوم مع واشنطن
0
أمن وقضاء
03:55
وصول طائرة فرنسية تحمل عتادا هندسيا مقدما هبة لمصلحة الجيش اللبناني
أمن وقضاء
03:55
وصول طائرة فرنسية تحمل عتادا هندسيا مقدما هبة لمصلحة الجيش اللبناني
0
فنّ
07:15
الـNumber One يطل من أميركا بـ "بدلة رقص".... محمد رمضان يثير البلبلة: هل يخضع للتحقيق؟ (صور)
فنّ
07:15
الـNumber One يطل من أميركا بـ "بدلة رقص".... محمد رمضان يثير البلبلة: هل يخضع للتحقيق؟ (صور)
0
أخبار لبنان
04:32
رئيس الجمهورية زار مديرية أمن الدولة ووزارة الدفاع وقيادة الجيش: سنعمل من أجل وضع البلاد على السكة
أخبار لبنان
04:32
رئيس الجمهورية زار مديرية أمن الدولة ووزارة الدفاع وقيادة الجيش: سنعمل من أجل وضع البلاد على السكة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان الرسمي أعد العدة للمحادثات مع صندوق النقد والبنك الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان الرسمي أعد العدة للمحادثات مع صندوق النقد والبنك الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد خمسين عامًا على الحرب اللبنانية... النواب المسيحيون في حريصا لتنقية الذاكرة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد خمسين عامًا على الحرب اللبنانية... النواب المسيحيون في حريصا لتنقية الذاكرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بلدية بيروت... لا تعديل على القانون ولا توافق محسومًا
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بلدية بيروت... لا تعديل على القانون ولا توافق محسومًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
جعجع خلال ريسيتال الآلام في معراب: زمن الإستقواء وخطف الدولة انتهى... ولبنان يسترجع ذاته
تقارير نشرة الاخبار
13:30
جعجع خلال ريسيتال الآلام في معراب: زمن الإستقواء وخطف الدولة انتهى... ولبنان يسترجع ذاته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
سلام يدشّن صفحة جديدة مع سوريا والشرع لا يريد إستنساخ ماضي العلاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
سلام يدشّن صفحة جديدة مع سوريا والشرع لا يريد إستنساخ ماضي العلاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
اليسوعية تحتفل بـ150 عامًا ويوم مفتوح في تعنايل: توجيه طلاب البقاع نحو فرص أكاديمية محلية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
اليسوعية تحتفل بـ150 عامًا ويوم مفتوح في تعنايل: توجيه طلاب البقاع نحو فرص أكاديمية محلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
محاكمة Meta: مارك زوكربيرغ قد يضطر لبيع Instagram وWhatsApp
تقارير نشرة الاخبار
13:25
محاكمة Meta: مارك زوكربيرغ قد يضطر لبيع Instagram وWhatsApp
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
عباس وماكرون يناقشان ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
عباس وماكرون يناقشان ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
294 مليار دولار... شرارة الحرب التجارية الكبرى
تقارير نشرة الاخبار
13:13
294 مليار دولار... شرارة الحرب التجارية الكبرى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
01:57
انخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
01:57
انخفاض بأسعار المحروقات...
2
خبر عاجل
10:47
معلومات للـLBCI: شهيد وثلاثة جرحى للجيش جراء إنفجار ثلاثة عبوات ناسفة أثناء قيام العناصر بمهام أمنية في وادي زبقين - جنوب الليطاني
خبر عاجل
10:47
معلومات للـLBCI: شهيد وثلاثة جرحى للجيش جراء إنفجار ثلاثة عبوات ناسفة أثناء قيام العناصر بمهام أمنية في وادي زبقين - جنوب الليطاني
3
حال الطقس
01:19
الاستقرار الجوي يستمر طيلة الأسبوع... وارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
01:19
الاستقرار الجوي يستمر طيلة الأسبوع... وارتفاع بدرجات الحرارة
4
موضة وجمال
15:52
صورة تجمع ريما فقيه وزوجها بمحمد رمضان... والجمهور يتساءل (صورة)
موضة وجمال
15:52
صورة تجمع ريما فقيه وزوجها بمحمد رمضان... والجمهور يتساءل (صورة)
5
اسرار
23:37
أسرار الصحف 15-4-2025
اسرار
23:37
أسرار الصحف 15-4-2025
6
أخبار لبنان
04:32
رئيس الجمهورية زار مديرية أمن الدولة ووزارة الدفاع وقيادة الجيش: سنعمل من أجل وضع البلاد على السكة
أخبار لبنان
04:32
رئيس الجمهورية زار مديرية أمن الدولة ووزارة الدفاع وقيادة الجيش: سنعمل من أجل وضع البلاد على السكة
7
صحف اليوم
00:47
وزير الأشغال لـ"الأنباء" الكويتية: في جعبتنا الكثير من المشاريع لمطار بيروت
صحف اليوم
00:47
وزير الأشغال لـ"الأنباء" الكويتية: في جعبتنا الكثير من المشاريع لمطار بيروت
8
خبر عاجل
11:02
رئيس الجمهورية للجزيرة: الحوار بشأن حصرية السلاح سيكون ثنائيًا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله وقرار حصر السلاح بيد الدولة اتُخذ وتنفيذه يكون بالحوار وبعيدًا عن القوة
خبر عاجل
11:02
رئيس الجمهورية للجزيرة: الحوار بشأن حصرية السلاح سيكون ثنائيًا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله وقرار حصر السلاح بيد الدولة اتُخذ وتنفيذه يكون بالحوار وبعيدًا عن القوة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More