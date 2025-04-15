مقتل 3 وإصابة 19 في انفجار استهدف شاحنة للشرطة في باكستان

الحرس الثوري: قدرات إيران العسكرية "خط أحمر" في المحادثات مع واشنطن

الحرس الثوري: قدرات إيران العسكرية "خط أحمر" في المحادثات مع واشنطن

لافروف: ليس من السهل الاتفاق مع الولايات المتحدة على اتفاق سلام بأوكرانيا